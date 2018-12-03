Нардеп Семенченко «втравив» Україну в дипломатичний скандал, - Бірюков



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Серед затриманих у Грузії українців був нардеп Семенченко

Серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був народний депутат від «Самопомочі» та екс-керівник добровольчого батальйону «Донбас» Семен Семенченко.

Про це у Facebook написав радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков.

«У мене є... різного роду контакти, вони підтвердили інформацію про те, що Семенченко в Тбілісі, що Семенченко втравив нас в дипломатичний скандал, що Семенченко підставив «своїх» людей і в останній момент втік. Втік точно так, як втік в Іловайську і в Дебальцево. А завтра грузинський МЗС буде висловлювати нашим дипломатам за цю гниду, адже він був у Грузії за офіційними документами, як представник влади України», – заявив Бірюков.

Про це також написав журналіст Андрій Дзиндзя, зазначивши, що Семенченку «вдалося уникнути затримання через наявність в нього дипломатичного паспорта».

«Джерела з Грузії повідомляють, що Семенченко втік, залишивши своїх спільників. Також повідомляється, що затримання членів ОПГ Семенченка відбулося після спроби купівлі ними зброї, що задокументовано спецслужбами Грузії», – додав він.

Також Дзиндзя заявив, що «названо прізвища трьох затриманих спецслужбами Грузії українців: Орленко Ігор, Коростелов Юрій, Мелія Роланд». За його словами, «усі пов’язані з бандою Семенченка».

Нагадаємо, голова Соціалістичної партії України Ілля Кива заявив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був народний депутат Семен Семенченко.

Нардеп уникнув арешту, використовуючи дипломатичний паспорт України, зазначив Кива

Раніше грузинські ЗМІ заявили про затримання п’ятьох українців.

У Міністерстві закордонних справ України після перших повідомлень про затримання українців у Грузії заявили, що інформацію про це перевіряє консул України. На цей час від МЗС України нової інформації не було.

Операція по затриманню була проведена на світанку в тбіліському готелі «Альянс». Серед затриманих - грузин Лука Чхетія, який воював на Донбасі. За словами членів його сім'ї, Чхетія приїхав, щоб сьогодні бути присутнім на акції об'єднаної опозиції. Затримання Чхетії вони пов'язують з політичною розправою.