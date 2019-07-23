В Хмельницькій області 83% субсидіантів боргують за газ



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Погіршення розрахунків за газ співпало із зміною механізм виплати житлових субсидій

Цього року серед клієнтів-субсидіантів «Хмельницькгаз збуту» неплатежі за газ зросли на 30 млн грн. Саме для цієї категорії споживачів заборгованість за газ є критичною, адже її наявність загрожує подальшому нарахуванню та отриманню держаної допомоги.

Станом на 1 липня зі 176 тис. подолян-субсидіантів, більше 146 тис. мають борги за спожитий газ, загальна сума яких сягнула вже майже 200 млн грн. Минулого року, на цю дату борг субсидіантів був на 15% меншим і складав 170 млн грн.

Погіршення розрахунків за газ співпало із зміною механізм виплати житлових субсидій. З березня 2019 року споживачі- субсидіанти отримують державну допомогу «живими» грішми» виключно для оплати за використаний газ. Однак, деякі клієнти використовують державну допомогу на власні потреби, при цьому накопичуючи борги та ризикуючи втратити субсидію в подальшому.

«Боржники мають знайти можливість та розрахуватися за уже використане паливо, адже літо – пора мінімального використання енергоносія з невеликою оплатою за нього, - наголошує директор «Хмельницькгаз збуту» Андрій Левицький. – Окрім того, отримувачі субсидій зобов’язані використати отримані державні кошти виключно на оплату за газ, щоб отримати необхідну державну допомогу на наступні періоди».

Наразі через заборгованість споживачів, «Хмельницькгаз збут» не може вчасно розрахуватися за поставлений газ з НАК «Нафтогаз України» та закупити необхідні обсяги на наступні періоди. Тож субсидіантам, які отримують монетизовану субсидію, необхідно сплачувати повністю всю суму, зазначену в рахунку за газ. Крім того, проплату необхідно здійснювати упродовж п’яти днів після отримання платіжки, при користуванні абонкнижкою – до 10 числа місяця, наступного за місяцем постачання та не допускати заборгованості. Адже наявність простроченої заборгованості лише за один місяць позбавить споживачів подальшого отримання державної підтримки. Тому у разі несплати за послуги по закінченню поточного опалювального сезону, надалі субсидія призначатися не буде.

Тож оплатити за спожитий газ та дізнаватися усю інформацію про призначену субсидію можна: через Особистий кабінет споживача на сайті 104.ua, через банківські установи, термінали самообслуговування, за допомогою платіжних сервісів Ipay.ua, Portmone, EasyPay, Монобанк тощо. Отримати усю необхідну інформацію щодо надання житлової субсидії можливо, звернувшись до управлінь соціального захисту;- щодо операцій з коштами в разі надання у безготівковій формі - у АТ «Ощадбанк». У постачальника газу можна отримати консультацію щодо обсягу споживання, нарахувань, заборгованості чи переплати.

Основною сферою діяльності ТОВ «Хмельницькгаз збут» є постачання природного газу усім категоріям споживачів Хмельницької області (крім м. Шепетівки та Шепетівського району). Компанія законодавчо визначена постачальником газу зі спеціальними обов’язками.

Клієнтами компанії є понад 400 тис. сімей Хмельниччини, більше 2 тис. промислових підприємств та бюджетних організацій, понад 200 релігійних організації. Серед найпотужніших споживачів – ПП Аслан-Текстиль, ТОВ «Спецавтоінвест», ПрАТ «Городоцький елеватор Суффле», ТОВ «Карат».