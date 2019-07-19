Апеляцію Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу відхилили - Нафтогаз



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28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення згідно з яким Газпром повинен виплатити українській стороні $2,6 млрд

Суди Амстердаму та Нідерландів відхилили апеляції Газпрому на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території цих країн

Апеляційний суд Амстердаму та Окружний суд Люксембурга ухвалили рішення відхилити апеляції Газпрому на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території цих країн та стягнення з Газпрому активів на користь Нафтогазу.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

Відповідні рішення суди ухвалили 8 липня.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом «Нафтогазу» проти «Газпрому», згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні $2,6 млрд компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

Як повідомлялося, загалом за рішенням Стокгольмського арбітражу у транзитній справі «Газпром» винен «Нафтогазу» 4,63 млрд дол., із них 2,1 млрд дол. були зараховані трибуналом в рахунок заборгованості Нафтогазу з оплати отриманого у 2014-2015 роках, але не оплаченого газу.