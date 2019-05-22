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    Новини

    Вранці на Куренівці горіли склади (фото)

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    Пожежа сталася&nbsp;в одноповерховій складській будівлі - Вранці на Куренівці горіли склади (фото)
    Пожежа сталася в одноповерховій складській будівлі
    Фото: ДСНС

    На ліквідації пожежі працювали 20 вогнеборців

    У середу, 22 травня, сталася пожежа у складській будівлі на вул. Марка Вовчка в Оболонському районі Києва.

    Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 06:27.

    По прибуттю вогнеборців було встановлено, що загорання виникло у одноповерховій складській будівлі на площі 100 кв. м, повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

    О 06:57 пожежу було локалізовано, а о 07:18 ліквідовано.

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    До гасіння пожежі було залучено 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

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    Вранці на Куренівці горіли склади (фото)
    Вранці на Куренівці горіли склади (фото)
    Фото: ДСНС

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, минулого тижня (з 13 по 19 травня) столичні вогнеборці ліквідували 113 пожеж. На пожежах загинула 1 особа, травмовано 4 особи та врятовано трьох людей.

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