Вранці на Куренівці горіли склади (фото)

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Пожежа сталася в одноповерховій складській будівлі Фото: ДСНС

На ліквідації пожежі працювали 20 вогнеборців

У середу, 22 травня, сталася пожежа у складській будівлі на вул. Марка Вовчка в Оболонському районі Києва.

Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 06:27.

По прибуттю вогнеборців було встановлено, що загорання виникло у одноповерховій складській будівлі на площі 100 кв. м, повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

О 06:57 пожежу було локалізовано, а о 07:18 ліквідовано.

До гасіння пожежі було залучено 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, минулого тижня (з 13 по 19 травня) столичні вогнеборці ліквідували 113 пожеж. На пожежах загинула 1 особа, травмовано 4 особи та врятовано трьох людей.