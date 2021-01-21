В Індії горів один із найбільших у світі заводів вакцин

Пожежа у будівлі індійського заводу вакцин виникла в результаті загоряння ізоляційного матеріалу під час зварювання

Вогонь не дістався будівлі, де виробляють вакцини від коронавірусу

У місті Пуна сталася пожежа в будівлі Індійського інституту сироватки - одного з найбільших у світі виробників вакцин.

Про це повідомляє India Today.

При цьому вогонь не торкнувся будівлі, де виробляють самі вакцини від коронавірусу. Зокрема, вакцину Covishield, розроблену Оксфордським університетом, і AstraZeneca.

Згідно із заявою уряду, пожежа виникла в результаті загоряння ізоляційного матеріалу під час зварювання.

Мер міста Мерлідхар Мохол повідомив, що у завалах на місці події вогнеборці виявили п'ять тіл.

Мохол зазначив, що жертвами, ймовірно, стали будівельники. Наразі не з'ясована ані причина займання, ані розмір збитків від пожежі.

Водночас директор Інституту сироватки крові Адар Пунвала повідомив, що пожежа не призведе до скорочення кількості вироблених вакцин, адже компанія має додаткові потужності.

Інститут сироватки крові в Індії є найбільшим у світі виробником вакцин. Він уклав із компанією AstraZeneca контракт на виробництво мільярда доз вакцин від коронавірусу.

Як зазначив директор інституту Адар Пунвала, компанія сподівається збільшити виробничі потужності з 1,5 млрд доз до 2,5 млрд на рік. Завод, у якому спалахнула пожежа, був частиною цього плану.

За даними Associated Press, багаті країни вже забронювали близько 9 млрд доз вакцин від ковіду. Загалом у світі у 2021 році планують виготовити 12 млрд доз. Таким чином, Інститут сироватки крові Індії, найімовірніше, виготовить більшість вакцин для країн, що розвиваються.

Напередодні стало відомо, що Україна веде перемовини про закупівлю ще однієї Covid-вакцини. Повідомлялося, що Україна може укласти контракт з індійським виробником Serum Institute.