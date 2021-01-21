«Золотий час» за 450 грн за добу: що відомо про харківський хоспіс, в якому загинули 15 людей

«Турбота, затишок, професіоналізм», – йшлося про заклад на сайті, який наразі не працює

Будинок для літніх людей, де сьогодні сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами.

«Турбота, затишок, професіоналізм. Людина з віком набуває багатство, яке не купити за гроші - знання, мудрість і досвід. Тому старість - це подарунок, і ми зі свого боку робимо все, щоб вона була гідною. Ми створюємо сприятливе оточення для здоров’я розуму, серця і тіла наших постояльців», – йдеться на сайті закладу, який наразі не працює.

Як пише УНН, «Золотий час» позначений як «Топова пропозиція» у розділі «Хоспіси». Тобто, «Золотий час» - це медичний заклад, в якому перебували тяжкохворі з прогнозованим летальним наслідком.

Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування - від 450 гривень за добу. Також повідомляється, що у пансіонаті було 35 місць для літніх людей. У номерах могло бути від двох до шести людей. Сам пансіонат знаходиться на околицях Харкова у приватному секторі.

21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі виявлено тіла 15 людей. 9 осіб врятовано - їх госпіталізовано до лікарень.

Також представники місцевої влади та департаменту соцзахисту повідомили, що за вказаною адресою немає жодних офіційних установ для літніх людей. «Такої установи, яка за цією адресою обліковується, в жодному реєстрі Харківської області, не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального», - повідомив директор департаменту.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові. Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. Отже, попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через пожежу скликано позачергове засідання уряду.

Президент Володимир Зеленський дав доручення Кабінету міністрів негайно розібратися в ситуації.