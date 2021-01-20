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    Україна веде перемовини про закупівлю ще однієї Covid-вакцини

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    Serum Institute виробляє власну вакцину, але може також виробляти американську &laquo;Нововакс&raquo;&nbsp; - Україна веде перемовини про закупівлю ще однієї Covid-вакцини
    Serum Institute виробляє власну вакцину, але може також виробляти американську «Нововакс» 
    Фото: vccircle.com

    Урядовці домовляються з індійським виробником вакцини

    Міністерство охорони здоров'я проводить переговори про закупівлю ще однієї вакцини від коронавірусу. Україна може укласти контракт з індійським виробником Serum Institute.

    Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко в ході засідання парламентського комітету здоров'я нації.

    Втім, він не уточнив, чи йде мова про закупівлю вакцини, розробленої безпосередньо Serum Institute, або про вакцину інших компаній, вироблених індійською компанією.

    «Паралельно проводяться переговори з індійським виробником - компанією Serum Institute, який може виробляти американську вакцину «Нововакс» і має можливість виробляти вакцину компанії «АстраЗенека» на даний момент», - повідомив він.

    Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №4613, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Профільний комітет пропонує його до розгляду на наступному засіданні парламенту.

    Як повідомлялося, МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Індія Україна щеплення вакцинація уряд коронавірус
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