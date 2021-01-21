Поліція встановила власників будинку, в якому згоріли 15 людей

21 січня у Харкові сталась смертельна пожежа у будинку з літніми людьми

Власниця будинку перебуває на лікарняному, а до поліції доставили трьох працівників хоспісу

Поліція Харківщини встановила власників будинку, де 21 січня сталася пожежа і загинули 15 людей.

«На даний час встановлено власників, працівників, які там працювали, але, щоб встановити, чи офіційно, чи не офіційно, дивитимуться додаткові документи, слідчому необхідно провести необхідні слідчі дії», – сказав начальник Слідчого управління Головного управління поліції Харківщини Сергій Чиж.

«Особи, які причетні, встановлені, доставлені до місцевого відділу поліції. І слідчі, і прокурори, проводять слідчі дії», - додав він.

Скількох людей доставили до поліції, він не уточнив: «Огляд місця події не закінчено, тому я коментувати поки що не можу».

Як уточнили в МВС, до поліції доставили трьох працівників будинку. Його власниця на лікарняному, біля її житла чергує поліція. Поліція також готується затримати управляючого.

«Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК. Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують», – заявив Арсен Аваков.

21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі виявлено тіла 15 людей. 9 осіб врятовано - їх госпіталізовано до лікарень.

Також представники місцевої влади та департаменту соцзахисту повідомили, що за вказаною адресою немає жодних офіційних установ для літніх людей. «Такої установи, яка за цією адресою обліковується, в жодному реєстрі Харківської області, не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального», – повідомив директор департаменту.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові. Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки. Отже, попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через пожежу скликано позачергове засідання уряду.

Президент Володимир Зеленський дав доручення Кабінету міністрів негайно розібратися в ситуації.

Будинок для літніх людей, де сьогодні сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування - від 450 гривень за добу.