В Індії зіткнулися два військові літаки

В Індії два літаки авіаційної пілотажної групи військово-повітряних сил країни Сур'я Кіран зазнали катастрофи в районі авіабази Єлаханка в місті Бангалор (штат Карнатака). Про це у вівторок, 19 лютого, повідомляє агентство ANI.

За його даними, пілоти обох літаків катапультувалися, їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Зазначено, що інцидент стався під час підготовки до найбільшого авіасалону AeroIndia'2019, який пройде на індійській авіабазі з 20 до 24 лютого.

