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    В Індії зіткнулися два військові літаки

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    В Індії зіткнулися два військові літаки

    Інцидент стався під час підготовки до найбільшого авіасалону AeroIndia'2019

    В Індії два літаки авіаційної пілотажної групи військово-повітряних сил країни Сур'я Кіран зазнали катастрофи в районі авіабази Єлаханка в місті Бангалор (штат Карнатака). Про це у вівторок, 19 лютого, повідомляє агентство ANI

    За його даними, пілоти обох літаків катапультувалися, їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує. 

    Зазначено, що інцидент стався під час підготовки до найбільшого авіасалону AeroIndia'2019, який пройде на індійській авіабазі з 20 до 24 лютого.

    На відео, яке опублікувало агентство, видно, як над місцем аварії піднімається стовп диму.

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    В Індії зіткнулися два військові літаки
    В Індії зіткнулися два військові літаки
    В Індії зіткнулися два військові літаки
    В Індії зіткнулися два військові літаки

    За свідченнями очевидців, причиною аварії двох літаків стало лобове зіткнення в повітрі. Зараз на місці події працюють екстрені служби.

     

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