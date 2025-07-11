У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала понад годину

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 20:09 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів. О 21:12 тривогу в столиці було скасовано, водночас небезпека на Київщині та в інших областях зберігається.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у столиці України розпочинається реалізація масштабного проєкту «Чисте небо», який передбачає посилення захисту повітряного простору від ворожих безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Для цього будуть залучені вітчизняні дрони-перехоплювачі.

Як повідомлялося, Російська Федерація має в планах запускати по Україні до тисячі дронів за добу. Проте українські інженери знайшли рішення, аби збивати «майже всі» безпілотники.

До слова, Північна Корея зараз постачає до 40% російських боєприпасів для війни в Україні.