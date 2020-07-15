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    В Інституті національної пам’яті розробляють настільні ігри з історії

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    Ігри Інститут національної пам'яті розповсюджує безкоштовно&nbsp; - В Інституті національної пам’яті розробляють настільні ігри з історії
    Ігри Інститут національної пам'яті розповсюджує безкоштовно 

    В інституті нацпам’яті розробити дві настільні ігри «Українська революція 1917-1921» та «УПА– відповідь нескореного народу»

    В Українському інституті національної пам’яті розробляють настільні ігри, що допомагають краще вивчати історію. Зокрема, розробили гру «Українська революція 1917-1921» та «УПА– відповідь нескореного народу». Про це зазначив директор Інституту національної пам’яті Антон Дробович в інтерв’ю УНН.

    «Розробляємо ігри, які допомагають краще вчити історію, як от настільні ігри «Українська революція 1917-1921» для школярів старших класів та «УПА – відповідь нескореного народу» й карткова гра «100 облич Української революції», – сказав Антон Дробович.

    Він зазначив, що ігри, як й іншу друковану продукцію, вони розповсюджують безкоштовно у відповідь на запити, які надходять до Інституту.

    «Зазвичай надсилаємо їх навчальним закладам, бібліотекам, військовим частинам», - додав Антон Дробович.

    Нагадаємо, Уряд скоротив вдвічі цьогорічний бюджет Інституту нацпам’яті

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