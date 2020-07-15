В Інституті національної пам’яті розробляють настільні ігри з історії



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Ігри Інститут національної пам'яті розповсюджує безкоштовно

В інституті нацпам’яті розробити дві настільні ігри «Українська революція 1917-1921» та «УПА– відповідь нескореного народу»

В Українському інституті національної пам’яті розробляють настільні ігри, що допомагають краще вивчати історію. Зокрема, розробили гру «Українська революція 1917-1921» та «УПА– відповідь нескореного народу». Про це зазначив директор Інституту національної пам’яті Антон Дробович в інтерв’ю УНН.

«Розробляємо ігри, які допомагають краще вчити історію, як от настільні ігри «Українська революція 1917-1921» для школярів старших класів та «УПА – відповідь нескореного народу» й карткова гра «100 облич Української революції», – сказав Антон Дробович.

Він зазначив, що ігри, як й іншу друковану продукцію, вони розповсюджують безкоштовно у відповідь на запити, які надходять до Інституту.

«Зазвичай надсилаємо їх навчальним закладам, бібліотекам, військовим частинам», - додав Антон Дробович.

Нагадаємо, Уряд скоротив вдвічі цьогорічний бюджет Інституту нацпам’яті