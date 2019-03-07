В Іраку затримали великого постачальника зброї терористам «Ісламської держави»



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Затримання провела військова розвідка Іраку Фото: Getty Images

Іракські силовики заявили про затримання одного з головних постачальників зброї бойовикам

Військова розвідка Іраку заявила про затримання на півночі країни одного з головних постачальників зброї терористичному угрупованню «Ісламська держава». Про це з посиланням на заяву управління військової розвідки провінції повідомляє в четвер, 7 березня, РІА «Новости».

«У ході спецоперації... загони служби військової розвідки оперативного командування провінції Найнава затримали одного з членів керівництва ІД, який займався питаннями безпеки», - йдеться в повідомленні.

Як уточнили у відомстві, затриманий «вважається одним із найнебезпечніших терористів, які брали участь у різанині на авіабазі Спайкер, а також одним з головних торговців зброєю, які забезпечували ІД».

Відомо, що різанина на авіабазі Спайкер поблизу міста Тікріт у провінції Салах-ед-Дін сталася в червні 2014 року після її захоплення терористами ІД. За різними оцінками, жертвами бойовиків стали близько 1,7 тисячі кадетів. Їх тіла знайшли в масових похованнях після звільнення бази.

Також нагадаємо, що напередодні півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.

Також повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.

Бахгуз - останній бастіон «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.

На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів.