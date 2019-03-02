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    У світі

    На сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів

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    «Активні сухопутні сили» просуваються на території, контрольовані ісламістами

    «Сирійські демократичні сили» 1 березня відновили військові дії, щоб звільнити останню територію, утримувану бойовиками

    Підтримувані США сили в Сирії, що борються проти угруповання «Ісламська держава» на сході країни, дісталися останнього району, контрольованого бойовиками-екстремістами. Очолювані курдами «Сирійські демократичні сили» заявили 2 березня, що вони просуваються двома фронтами в селищі Багуз, у провінції Дейр ез-Зор.

    Командування сил повідомило агенції Associated Press, що «активні сухопутні сили» просуваються на території, контрольовані ісламістами, що вдаються до снайперських обстрілів і підриву мін.

    AP повідомляє, що 2 березня в районі бойових дій близько полудня були помічені два вертольоти очолюваної США коаліції. Пізніше пролунав гучний вибух, ймовірно, – повітряний удар коаліції.

    «Сирійські демократичні сили» 1 березня відновили військові дії, щоб звільнити останню територію, утримувану бойовиками «Ісламської держави» в провінції Дейр ез-Зор, після евакуації тисяч мирних жителів і заручників, які опинилися там заблокованими.

    Президент США Дональд Трамп заявив 28 лютого, що угруповання «Ісламська держава» втратило «100 відсотків» території, яку колись контролювала в Сирії. За офіційними даними, на невеликій ділянці території в Багузі залишилися сотні бойовиків, які, як очікується, боротимуться до кінця.

    Нагадаємо, представники Сирійських демократичних сил, які ведуть бої в останньому бастіоні «Ісламської держави» в Сирії заявили про виявлення масового поховання людей.

    Джерело: Радіо Свобода

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