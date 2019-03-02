На сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Активні сухопутні сили» просуваються на території, контрольовані ісламістами

«Сирійські демократичні сили» 1 березня відновили військові дії, щоб звільнити останню територію, утримувану бойовиками

Підтримувані США сили в Сирії, що борються проти угруповання «Ісламська держава» на сході країни, дісталися останнього району, контрольованого бойовиками-екстремістами. Очолювані курдами «Сирійські демократичні сили» заявили 2 березня, що вони просуваються двома фронтами в селищі Багуз, у провінції Дейр ез-Зор.

Командування сил повідомило агенції Associated Press, що «активні сухопутні сили» просуваються на території, контрольовані ісламістами, що вдаються до снайперських обстрілів і підриву мін.

AP повідомляє, що 2 березня в районі бойових дій близько полудня були помічені два вертольоти очолюваної США коаліції. Пізніше пролунав гучний вибух, ймовірно, – повітряний удар коаліції.

«Сирійські демократичні сили» 1 березня відновили військові дії, щоб звільнити останню територію, утримувану бойовиками «Ісламської держави» в провінції Дейр ез-Зор, після евакуації тисяч мирних жителів і заручників, які опинилися там заблокованими.

Президент США Дональд Трамп заявив 28 лютого, що угруповання «Ісламська держава» втратило «100 відсотків» території, яку колись контролювала в Сирії. За офіційними даними, на невеликій ділянці території в Багузі залишилися сотні бойовиків, які, як очікується, боротимуться до кінця.

Нагадаємо, представники Сирійських демократичних сил, які ведуть бої в останньому бастіоні «Ісламської держави» в Сирії заявили про виявлення масового поховання людей.

Джерело: Радіо Свобода