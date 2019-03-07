Британця, який планував теракт у Лондоні, засудили до довічного ув'язнення



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Льюїс Ладлоу присягнув на вірність ІДІЛ

Зловмисник планував винайняти фургон та наїхати на пішоходів в центрі Лондона у найбільш пожвавлений час дня

Британця Льюїса Ладлоу засудили до довічного ув'язнення за планування масштабного теракту у середмісті Лондона.

Про це повідомляє Sky News.

«Завербованого мусульманина засудили за планування «видовищного» теракту на Оксфорд-стріт у Лондоні», - йдеться у повідомленні.

У середу суддя Ніколас Гілліард засудив Ладлоу пожиттєво, з мінімальним терміном для прохання про помилування - 15 років.

Ладлоу планував винайняти фургон та наїхати на пішоходів в центрі міста у найбільш пожвавлений час дня. Серед своїх можливих цілей він розглядав Музей воскових фігур Мадам Тюссо та Собор Святого Павла.

Ладлоу, який працював поштарем Royal Mail, прийняв іслам, коли йому було 16 років. Після цього він присягнув на вірність ІДІЛ та почав розробляти план знищення великої кількості людей.

У минулому році терорист визнав себе винним у плануванні теракту у Лондоні та фінансуванні «Ісламської держави»

До слова, у Берліні росіянина звинуватили у підготовці теракту.