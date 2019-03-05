Курди оточили у Сирії близько 1500 бойовиків «Ісламської держави»
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Близько 300 бойовиків ІДІЛ вже здалися у полон
Під час боїв за населений пункт Багхуз у Сирії в оточенні курдів знаходяться близько 1500 бойовиків «Ісламської держави». Близько 300 джихадистів здалися в полон.
Про це заявили в сирійському Центрі моніторингу за дотриманням прав людини (SDF), повідомляє DW.
Зокрема, командир SDF Аднан Афрік підтвердив, що в полон здалася велика група ісламістів.
За даними спостерігачів, бойовики є вихідцями з різних країн. Загалом, зазначають представники SDF, за останні дні з Багхуза і його околиць евакуйовано близько тисячі людей.
Бахгуз - останній бастіон «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.
На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів.