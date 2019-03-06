Півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон



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Бойовики «Ісламської держави»

Втрата територіального контролю не означає повну перемогу над ІДІЛ

У вівторок, 5 березня, близько 500 бойовиків «Ісламської держави», які тримають останній клаптик землі «халіфату» у сирійському селищі Багуз на кордоні з Іраком, здалися у полон Сирійських демократичних сил.

Про це повідомляє CNN.

Селище, яке є останньою територію під контролем джихадистів ІДІЛ у Сирії, протягом останніх тижнів перебуває під натиском авіаударів коаліції під проводом США та Сирійських демократичних сил.

«Близько 500 бойовиків ІДІЛ здалися Сирійським демократичним силам, підтримуваним США, у ході фінальної битви за витіснення джихадистів з Багуза, їхнього останнього анклаву у Східній Сирії», - зазначає видання.

СNN додає, що у різні часи під окупацією «халіфату» проживало до 7,7 мільйонів людей, згідно даних міжнародної коаліції проти ІДІЛ.

Видання наголошує, що втрата територіального контролю не означає повну перемогу над угрупуванням, оскільки згідно доповіді ООН у липні 2018 року, кількість членів ІДІЛ у Сирії та Іраку все одно налічувала від 20 до 30 тисяч осіб.

Напередодні повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.

Бахгуз - останній бастіон «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.

На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів.