SkyUp з травня виконуватиме рейси з Одеси до Тбілісі



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Вартість квитка в один кінець без багажу станом на момент публікації становить близько 1300 грн

Рейси виконуватимуться з 28 травня по 4 жовтня 2020 року у четвер та неділю

Аввіакомпанія SkyUp Airlines почав продаж квитків на рейс з Одеси до Тбілісі, перший такий рейс відбудеться в травні.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

Зазначається, що рейси виконуватимуться з 28 травня по 4 жовтня 2020 року у четвер та неділю.

Вартість квитка в один кінець без багажу станом на момент публікації становить:

Одеса - Тбілісі - від 1 289 грн;

Тбілісі - Одеса - від 1 341 грн.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp розпочала продаж квитків на рейси з Києва, Харкова, Одеси та Львова до Італії.

Крім того, в авіакомпанії нагадують, що SkyUp Airlines вже літає до Неаполя та Турина, а на рейси до Катанії, Пізи, Ріміні та Барі у грудні стартував продаж квитків.

До відома, SkyUp Airlines - український авіаперевізник, який виконує чартерні та регулярні перевезення за лоукост-моделлю. Створений в червні 2017 року. Перший політ здійснив 21 травня 2018 року. 30 травня 2018 року Державіаслужба України задовольнила прохання SkyUp Airlines на право реалізації польотів за 55 напрямками.

Як повідомляв Главком, італійська авіакомпанія Ernest Airlines розпочала свою діяльність у 2017 році. 29 грудня 2019 року авіаційна влада Італії ENAC оголосила про припинення дії ліцензії лоукостера Ernest Airlines на перевезення пасажирів і вантажів з 13 січня 2020 року. Він припинив польоти 13 січня 2020 року через призупинення ліцензії.