В Ірані заявили, що розслідування катастрофи літака МАУ майже завершено



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Місце авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном

В Ірані вважають, що «чорні скриньки» не містять важливу інформацію

Заступник міністра закордонних справ з міжнародним і правових питань Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що розслідування катастрофи українського лайнера авіакомпанії МАУ майже завершено.

Про це повідомляє видання Al Arabiya.

«Розслідування майже завершено, і немає ніякої двозначності, ми знаємо, що сталося», - зазначив дипломат.

Як додав чиновник, бортові самописці українського літака, які є єдиним етапом для розслідування, «не містять важливої інформації».

«Ми не вважаємо, що «чорні скриньки» містять яку-небудь важливу інформацію, яка буде корисна для нашого розслідування», - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці травня МЗС України викликало посла Ірану через «шантаж чорними скриньками».

31 травня стало відомо, що іранська влада вирішила не відправляти в Україну бортові самописці пасажирського літака «Міжнародних авіаліній України», який збили в січні.

26 січня повідомлялося, що чорні скриньки українського пасажирського літака Boeing-737 «Міжнародних авіаліній України», що розбився під Тегераном, будуть розшифровані на іранській території.

Як повідомлялося, винним за збиття літака МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню «без дозволу», що склалися на той час умовах. Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром.