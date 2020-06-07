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    В Ірані заявили, що розслідування катастрофи літака МАУ майже завершено

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    Місце авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном - В Ірані заявили, що розслідування катастрофи літака МАУ майже завершено
    Місце авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном

    В Ірані вважають, що «чорні скриньки» не містять важливу інформацію

    Заступник міністра закордонних справ з міжнародним і правових питань Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що розслідування катастрофи українського лайнера авіакомпанії МАУ майже завершено.

    Про це повідомляє видання Al Arabiya.

    «Розслідування майже завершено, і немає ніякої двозначності, ми знаємо, що сталося», - зазначив дипломат.

    Як додав чиновник, бортові самописці українського літака, які є єдиним етапом для розслідування, «не містять важливої інформації».

    «Ми не вважаємо, що «чорні скриньки» містять яку-небудь важливу інформацію, яка буде корисна для нашого розслідування», - сказав він.

    Нагадаємо, наприкінці травня МЗС України викликало посла Ірану через «шантаж чорними скриньками».

    31 травня стало відомо, що іранська влада вирішила не відправляти в Україну бортові самописці пасажирського літака «Міжнародних авіаліній України», який збили в січні.

    26 січня повідомлялося, що чорні скриньки українського пасажирського літака Boeing-737 «Міжнародних авіаліній України», що розбився під Тегераном, будуть розшифровані на іранській території.

    Як повідомлялося, винним за збиття літака МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню «без дозволу», що склалися на той час умовах. Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром.

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