В Ірландії підтримали легалізацію абортів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Легалізацію абортів підтримали 1 мільйон 429,98 тисяч учасників референдуму

Більшість мешканців Ірландії проголосували на референдумі за лібералізація абортів, свідчать офіційні результати підрахунку голосів

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що легалізацію абортів підтримали 1 мільйон 429,98 тисяч учасників референдуму (66.4%).

Проти легалізації абортів виступили 723,63 тисячі ірландців (33.6%).

На референдумі в ірландців запитували, прагнуть вони змінити чи залишити у силі частину Конституції, відому як Восьму поправку, яка прирівнює право на життя ненародженої дитини до права на життя вагітної жінки.

Зазначимо, що за легалізацію абортів виступав також кабінет міністрів Ірландії.

Раніше повідомлялось, що згідно з даними екзит-полів, 69% ірландців підтримують легалізацію абортів.

У переважно католицькій Ірландії заборону абортів внесли до конституції після референдуму 1983 року. З 2014 року аборти дозволяються лише в тому разі, якщо вагітність становить загрозу життю матері. Ірландці, яка зробила аборт, може загрожувати до 14 років позбавлення волі. Утім, жінкам не заборонено робити аборт за кордоном. З 1980 по 2016 роки цією можливістю скористалися десятки тисяч громадянок країни.

Уряд країни раніше повідомив, що разі підтримки на референдумі скасування заборони абортів збирається внести законопроект, який дозволить переривати вагітність у перші 12 тижнів. У виняткових випадках, приміром, загроза життю матері або тяжкі вади розвитку плоду, до 22 тижнів вагітності. Офіційні результати референдуму оголосять 26 травня у другій половині дня.