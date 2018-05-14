  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Ірландії розбився легкомоторний літак: є загиблі

    • Сьогодні, 07:26
    • Розсилка

    Літак зазнав аварії після висадки парашутистів

    В Ірландії увечері в неділю, 13 травня, після висадки парашутистів зазнав аварії легкомоторний літак, в результаті загинув пілот і дитина, яка перебквала на борту.

    Про це повідомляє The Mirror.

    Як повідомляє видання, 16 парашутистів вистрибнули з літака, після чого зрозуміли, що він падає.

    Під уламками після аварії були виявлені пілот і семирічна дитина. В критичному стані їх госпіталізували і пізніше вони померли в лікарні.

    Зазначається, що виліт проходив на території парашутного клубу.

    В даний час ведеться розслідування причин події.

    Нагадаємо, нещодавно у США розбився винищувач F-16.

    Зголом Командування військово-повітряної бази Ельмендорф-Річардсон підтвердило іще один інцидент за участю винищувача F-22 Raptor.

    авіакатастрофа літак Ірландія розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ