В Ірландії розбився легкомоторний літак: є загиблі

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Літак зазнав аварії після висадки парашутистів

В Ірландії увечері в неділю, 13 травня, після висадки парашутистів зазнав аварії легкомоторний літак, в результаті загинув пілот і дитина, яка перебквала на борту.

Про це повідомляє The Mirror.

Як повідомляє видання, 16 парашутистів вистрибнули з літака, після чого зрозуміли, що він падає.

Під уламками після аварії були виявлені пілот і семирічна дитина. В критичному стані їх госпіталізували і пізніше вони померли в лікарні.

Зазначається, що виліт проходив на території парашутного клубу.

В даний час ведеться розслідування причин події.

Нагадаємо, нещодавно у США розбився винищувач F-16.

Зголом Командування військово-повітряної бази Ельмендорф-Річардсон підтвердило іще один інцидент за участю винищувача F-22 Raptor.