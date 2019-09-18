В Іспанії вчетверте за чотири роки пройдуть парламентські вибори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Позачергові вибори 10 листопада можуть призвести до падіння явки на 6%

Очільник уряду Іспанії Педро Санчес оголосив про проведення позачергових виборів до парламенту країни 10 листопада цього року. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Партіям не вдалося домовитися про формування коаліції після виборів наприкінці квітня. Це будуть четверті вибори до парламенту Іспанії за чотири роки.

Така ситуація призводить до розчарування із боку виборців – за попередніми оцінками явка буде складати лише 70% або на 6% менше, ніж навесні.

Соціалістична партія зможе посилити свої позиції 10 листопада. Однак за оцінками експертів дана політична сила все одно не буде спроможна сформувати уряд швидко.

Політичну систему Іспанії сколихнуло створення нових політичних партій таких як Podemos, Ciudadanos та Vox, які ввійшли в політику п’ять років тому. До цього в політичній системі Іспанії після реставрації монархії домінувати Соціалістична і Народна партії, які почергово формували уряди.

Раніше повідомлялося, що іспанські правоцентристи готові підтримати соціалістів, аби попередити нові вибори.

Педро Санчес мав би сформувати уряд до 23 вересня.

Раніше повідомлялося, що парламент Іспанії знову не обрав прем’єра. Тоді повідомлялося, що після провалу голосування політичні сили у двомісячний термін мають представити нового кандидата на посаду прем’єра. Якщо ж і це голосування провалиться, на країну чекають дострокові вибори, які можуть пройти вже 10 листопада, вчетверте за останні роки в Іспанії.