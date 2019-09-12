У Барселоні на мітингу спалили прапор Іспанії



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На демонстрацію під девізом «Мета – незалежність» вийшли близько 600 тисяч прихильників відділення Каталонії

У Барселоні напередодні близько 600 тисяч людей вийшли на мітинг за відділення від Іспанії, відзначивши таким чином Національний день Каталонії. Про це повідомила газета El Periódico.

Зазначається, що біля парламенту Каталонії учасники демонстрації під девізом Мета - незалежність спалили прапор Іспанії.

Також невідомі в капюшонах спробували повалити поліцейську огорожу, деякі з них кидали димові шашки і банки в бік співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року у Каталонії відбулося голосування про вихід зі складу Іспанії.

Мадрид спочатку називав цей референдум нелегітимним і відмовлявся визнавати його результати. 27 жовтня того ж року парламент Каталонії затвердив резолюцію про проголошення незалежної республіки