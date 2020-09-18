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    В Іспанії зафіксували європейський антирекорд заражень Covid-19 за добу

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    <p>Лише у Мадриді за добу підтвердили п'ять тисяч нових хворих</p> - В Іспанії зафіксували європейський антирекорд заражень Covid-19 за добу

    Лише у Мадриді за добу підтвердили п'ять тисяч нових хворих

    За останню добу в Іспанії підтвердили 14 389 нових заражень коронавірусом

    В Іспанії добовий приріст заражень коронавірусом вперше перевищив 14 тисяч.

    Про це 18 серпня повідомляє видання El Pais.

    За даними міністерства охорони здоров’я, за останню добу в Іспанії підтвердили 14 389 нових заражень коронавірусом. Це найбільший показник за увесь час епідемії для самої Іспанії та найвищий у всій Європі. 

    З них 35% випадків – більше п’яти тисяч – припадають на столичний регіон Мадрид. Померли за добу 90 пацієнтів. 

    Минулого тижня приріст нових хворих в країні кілька разів перевищив позначку у 10 тисяч за добу. Цього тижня показники знизилися до 4-5 тисяч.

    Зазначимо, що саме Іспанія виявилася першою країною Європи, де кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 500 тисяч.

    Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні

    Як повідомлялося, станом на ранок 18 вересня в Україні підтверджено 169472 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 вересня зафіксовано ще 3228 хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      169472
    • Хворіють
      90518
    • Одужали
      75486
    • Померли
      3468

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

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