В Іспанії зафіксували європейський антирекорд заражень Covid-19 за добу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лише у Мадриді за добу підтвердили п'ять тисяч нових хворих

За останню добу в Іспанії підтвердили 14 389 нових заражень коронавірусом

В Іспанії добовий приріст заражень коронавірусом вперше перевищив 14 тисяч.

Про це 18 серпня повідомляє видання El Pais.

За даними міністерства охорони здоров’я, за останню добу в Іспанії підтвердили 14 389 нових заражень коронавірусом. Це найбільший показник за увесь час епідемії для самої Іспанії та найвищий у всій Європі.

З них 35% випадків – більше п’яти тисяч – припадають на столичний регіон Мадрид. Померли за добу 90 пацієнтів.

Минулого тижня приріст нових хворих в країні кілька разів перевищив позначку у 10 тисяч за добу. Цього тижня показники знизилися до 4-5 тисяч.

Зазначимо, що саме Іспанія виявилася першою країною Європи, де кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 500 тисяч.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні

Як повідомлялося, станом на ранок 18 вересня в Україні підтверджено 169472 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 вересня зафіксовано ще 3228 хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 169472

Хворіють 90518

Одужали 75486

Померли 3468

Копіювати код для вставки

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.