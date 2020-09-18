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    Новини

    Україна оновила зони карантину: що змінилось

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    Нове епідзонування почне діяти з 00.00 години 21 вересня - Україна оновила зони карантину: що змінилось
    Нове епідзонування почне діяти з 00.00 години 21 вересня

    Київ і далі залишається в «помаранчевій» зоні, але з «червоної» зони виключили всі обласні центри

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в п'ятницю, 18 вересня, встановила нове епідемічне зонування в Україні. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

    «Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається в помаранчевій зоні», – зазначив міністр Кабінету міністрів.

    Зокрема, до «червоної» зони буде віднесено:

    - місто Чоп Закарпатської області;

    - Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області;

    - місто Бережани, Заліщицький, Збаразький і Тернопільський райони Тернопільської області;

    - місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;

    - місто Канів Черкаської області;

    - Герцаївський і Кельменецький райони Чернівецької області;

    - місто Ніжин і Носівський район Чернігівської області.

    За словами Немчінова, такі епідемічні рівні встановлено на 14 днів.

    До «помаранчевої» зони будуть віднесені:

    - Вінниця і Козятин Вінницької області;

    - місто Нововолинськ, Ківерцівський і Маневицький райони Волинської області;

    - місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;

    - місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

    - у Пологівський район Запорізької області;

    - Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

    - місто Обухів, Києво-Святошинський і Баришівський райони Київської області;

    - Бродівський і Радехівський райони Львівської області;

    - місто Вознесенськ Миколаївської області;

    - міста Біляївка, Ізмаїл і Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський і Татарбунарський райони Одеської області;

    - міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський райони Рівненської області;

    - місто Суми Сумській області;

    - міста Тернопіль, Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортківський і Шумський райони Тернопільської області;

    - міста Харків, Люботин і Великобурлуцький райони Харківської області;

    - міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський і Ярмолинецький райони Хмельницької області;

    - місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський і Смілянський райони Черкаської області;

    - місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький і Стороженецький райони Чернівецької області;

    - Борознянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області;

    - місто Київ.

    Як повідомлялося, станом на ранок 18 вересня в Україні підтверджено 169472 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 вересня зафіксовано ще 3228 хворих на коронавірус.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

    Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

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