Україна оновила зони карантину: що змінилось



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Нове епідзонування почне діяти з 00.00 години 21 вересня

Київ і далі залишається в «помаранчевій» зоні, але з «червоної» зони виключили всі обласні центри

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в п'ятницю, 18 вересня, встановила нове епідемічне зонування в Україні. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається в помаранчевій зоні», – зазначив міністр Кабінету міністрів.

Зокрема, до «червоної» зони буде віднесено:

- місто Чоп Закарпатської області;

- Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області;

- місто Бережани, Заліщицький, Збаразький і Тернопільський райони Тернопільської області;

- місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;

- місто Канів Черкаської області;

- Герцаївський і Кельменецький райони Чернівецької області;

- місто Ніжин і Носівський район Чернігівської області.

За словами Немчінова, такі епідемічні рівні встановлено на 14 днів.

До «помаранчевої» зони будуть віднесені:

- Вінниця і Козятин Вінницької області;

- місто Нововолинськ, Ківерцівський і Маневицький райони Волинської області;

- місто Коростень, Лугинський та Овруцький райони Житомирської області;

- місто Ужгород, Рахівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- у Пологівський район Запорізької області;

- Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- місто Обухів, Києво-Святошинський і Баришівський райони Київської області;

- Бродівський і Радехівський райони Львівської області;

- місто Вознесенськ Миколаївської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл і Чорноморськ, Березівський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський і Татарбунарський райони Одеської області;

- міста Дубно, Вараш та Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський райони Рівненської області;

- місто Суми Сумській області;

- міста Тернопіль, Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортківський і Шумський райони Тернопільської області;

- міста Харків, Люботин і Великобурлуцький райони Харківської області;

- міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Теофіпольський і Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський і Смілянський райони Черкаської області;

- місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький і Стороженецький райони Чернівецької області;

- Борознянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області;

- місто Київ.

Як повідомлялося, станом на ранок 18 вересня в Україні підтверджено 169472 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 вересня зафіксовано ще 3228 хворих на коронавірус.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.