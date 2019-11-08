В Італії розбився вертоліт на борту есмінця



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В Італії розбився вертоліт на борту есмінця

Військовий вертоліт, виконуючи навчальний політ у темний період доби, невдало приземлився на борт судна

Італійський багатоцільовий вертоліт AgustaWestland SH.101 Merlin зазнав аварії при жорсткій посадці на борт есмінця Caio Duillio.

Про це повідомляє News in Flight.

Як зазначається, 6 листопада в Італії розбився вертоліт, який виконував тренувальний політ в темний час доби. Повітряний транспорт упав набік при посадці, внаслідок чого зруйнувався несучий ґвинт.

Наголошується, що пожежі вдалося уникнути завдяки екіпажу корабля.

Ніхто з шістьох членів екіпажу не постраждав.

Причини події розслідуються.

Нагадаємо, 28 жовтня у центральній Колумбії впав гелікоптер Bell 412, що належав до президентського авіапарку, унаслідок чого загинули всі шестеро членів екіпажу.

За даними військово-повітряних сил, вертоліт знаходився у відмінному стані і перед тим, як стався інцидент, кілька разів використовувався для перевезення президента країни.

Причина краху залишається невідомою. Розпочато розслідування.