Експерти пояснили, як Кремль намагатиметься уникнути відповідальності за збитий МН-17



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Кремль намагається усіма можливими засобами сформувати позитивну для себе громадську думку на Заході

Сьогодні, 5 листопада, в пресцентрі ІА «Главком» відбулася пресконференція на тему: «Справа МН-17: обтяжуючі обставини Кремля».

Запрошені гості:

Дмитро Левусь, політолог;

Олег Лісний, політолог.

Знищення російськими окупантами над Донбасом літака малайзійських авіаліній рейсу МН-17 17 липня 2019 року із загибеллю 298 чоловік є одним із найжахливіших злочинів Кремля у новітній історії. При цьому одразу ж Кремль запустив масовану інформаційну кампанію, покликану як відкинути звинувачення у бік РФ, так і зробити винуватцем трагедії Україну.

Кремль намагається потоками неправдивих відомостей та підкупом журналістів, блогерів, політиків та бізнесменів на Заході та у Малайзії сформувати позитивну для себе громадську думку, виставити винуватицею цього злочину проти людяності Україну та втекти від відповідальності.