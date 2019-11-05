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    Главком-ТВ

    Експерти пояснили, як Кремль намагатиметься уникнути відповідальності за збитий МН-17

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    Експерти пояснили, як Кремль намагатиметься уникнути відповідальності за збитий МН-17

    Кремль намагається усіма можливими засобами сформувати позитивну для себе громадську думку на Заході

    Сьогодні, 5 листопада, в пресцентрі ІА «Главком» відбулася пресконференція на тему: «Справа МН-17: обтяжуючі обставини Кремля».

    Запрошені гості:

    • Дмитро Левусь, політолог;
    • Олег Лісний, політолог.

    Знищення російськими окупантами над Донбасом літака малайзійських авіаліній рейсу МН-17 17 липня 2019 року із загибеллю 298 чоловік є одним із найжахливіших злочинів Кремля у новітній історії. При цьому одразу ж Кремль запустив масовану інформаційну кампанію, покликану як відкинути звинувачення у бік РФ, так і зробити винуватцем трагедії Україну.

    Кремль намагається потоками неправдивих відомостей та підкупом журналістів, блогерів, політиків та бізнесменів на Заході та у Малайзії сформувати позитивну для себе громадську думку, виставити винуватицею цього злочину проти людяності Україну та втекти від відповідальності.

    • Наскільки така ситуація впливає на продовження санкційної політики проти Кремля та покарання РФ за агресію проти України та знищення МН-17 як за терористичний акт та злочин проти людяності?
    • Як подібне інформування може впливати на громадян України, чи дезінформує воно чи населення, посилює позиції проросійських політичних сил та дестабілізує громадсько-політичну обстановку?
    • Що може та повинна зробити Україна та світ задля того аби керівництво РФ відповіло за свій злочин та намагання заперечити його?
    Росія бойовики на Донбасі авіакатастрофа путінський режим агресія літак МН-17
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