Слідчі ДБР проводять обшуки у власника телеканалу «Прямий»



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На телеканалі «Прямий» заявили, що розцінюють обшук у Макеєнка як тиск і наступ на свободу слова

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у власника телеканалу «Прямий», колишнього народного депутата Володимира Макеєнка.

Про це повідомила речник ДБР Анжеліка Іванова, пише Укрінформ.

«ДБР проводить слідчі дії у Володимира Макеєнка у рамках розслідування провадження щодо купівлі-продажу телеканалу «Прямий», - сказала вона.

Своє чергою на телеканалі «Прямий» заявили, що розцінюють обшук у Макеєнка як тиск і наступ на свободу слова.

Як повідомлялося, ДБР проводить слідство щодо можливого ухилення від сплати податків п’ятим президентом України Петром Порошенком під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий».

Державне бюро розслідувань у липні вже проводило слідчі дії в приміщенні телеканалу «Прямий» у рамках розслідування можливих зловживань п'ятого президента Петра Порошенка під час купівлі-продажу телеканалу.

До слова, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що Порошенко 15 разів не з’явився на допит у ДБР у провадженнях, в яких він фігурує.

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