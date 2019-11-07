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    Слідчі ДБР проводять обшуки у власника телеканалу «Прямий»

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    Слідчі ДБР проводять обшуки у власника телеканалу «Прямий»

    На телеканалі «Прямий» заявили, що розцінюють обшук у Макеєнка як тиск і наступ на свободу слова

    Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у власника телеканалу «Прямий», колишнього народного депутата Володимира Макеєнка.

    Про це повідомила речник ДБР Анжеліка Іванова, пише Укрінформ.

    «ДБР проводить слідчі дії у Володимира Макеєнка у рамках розслідування провадження щодо купівлі-продажу телеканалу «Прямий», - сказала вона.

    Своє чергою на телеканалі «Прямий» заявили, що розцінюють обшук у Макеєнка як тиск і наступ на свободу слова.

    Як повідомлялося, ДБР проводить слідство щодо можливого ухилення від сплати податків п’ятим президентом України Петром Порошенком під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий».

    Державне бюро розслідувань у липні вже проводило слідчі дії в приміщенні телеканалу «Прямий» у рамках розслідування можливих зловживань п'ятого президента Петра Порошенка під час купівлі-продажу телеканалу. 

    До слова, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що Порошенко 15 разів не з’явився на допит у ДБР у провадженнях, в яких він фігурує. 

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