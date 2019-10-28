У Колумбії розбився вертоліт президентського кортежу: шестеро загиблих



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У Колумбії розбився вертоліт президентського кортежу

Причиною катастрофи могла стати погана погода

У центральній Колумбії впав гелікоптер Bell 412, що належав до президентського авіапарку, унаслідок чого загинули всі шестеро членів екіпажу.

Про це повідомляє Xinhua.

За попередніми оцінками, причиною катастрофи могла стати погана погода. Вертоліт зник ще у п'ятницю, але тільки зараз рятувальники змогли виявити місце падіння та підтвердити кількість загиблих.

«Повітряні сили Колумбії глибоко сумують через утрату шести членів екіпажу гелікоптеру 0006», - заявили представники військового відомства.

Президент Колумбії Іван Дюке, який неодноразово використовував вертоліт, висловив співчуття родинам загиблих.

«Катастрофа дуже вразила мене особисто, оскільки з цими людьми я працював протягом останні 14 місяців», - сказав Дюке.

За даними військово-повітряних сил, вертоліт знаходився у відмінному стані і перед тим, як стався інцидент, кілька разів використовувався для перевезення президента країни.

Причина краху залишається невідомою. Розпочато розслідування.