Уряд затвердив оновлений статут «Нафтогазу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кабмін змінив статут Нафтогазу

Реформа корпоративного управління «Нафтогазу» почалась в 2015 році

Кабмін оновив статут НАК «Нафтогаз України». Про це йдеться у повідомленні компанії.

«Кабінет міністрів України ухвалив оновлену редакцію статуту НАК «Нафтогаз України» в редакції, що наближає документ до відповідності Керівним принципам щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності ОЕСР. Відповідну постанову уряд прийняв 26 жовтня 2020 року», - повідомили у компанії.

«Тільки за умов дотримання визнаних стандартів корпоративного управління компанія може стабільно працювати в інтересах акціонера. В нашому випадку йдеться про інтереси українців, адже Нафтогаз — національна компанія», — відзначила голова наглядової ради НАК Клер Споттісвуд.

Вона наголосила, що оновлена редакція статуту — це хоч і маленький, але позитивний крок у цьому напрямку.

«До реформи корпоративного управління Нафтогаз був "гаманцем“ політиків та чорною дірою для державного бюджету з чистим збитком 85 млрд грн у 2014 році. Після старту поступового впровадження реформи уомпанія почала працювати на українців та наповнювати бюджет... Оновлена редакція статуту Нафтогазу наближає умови нашої роботи до керівних принципів ОЕСР, що важливо для стабільного та ефективного розвитку Компанії», — повідомив голова правління НАК Андрій Коболєв.

Корпоративний секретар НАК Марія Сухан додала, що разом з ухваленням політики власності Нафтогазу оновлений статут «створює міцне підґрунтя для формування та затвердження корпоративної стратегії Групи Нафтогаз та ключових показників ефективності як для членів наглядової ради, так і для керівництва Групи».

Реформа корпоративного управління «Нафтогазу» почалась в 2015 році.

Між іншим, раніше стало відомо, що проти керівництва «Нафтогазу» відкрили кримінальну справу.

Також група «Нафтогаз» заявила, що консолідований чистий збиток компанії за перше півріччя 2020 року склав 11,5 млрд грн.

Читайте також: