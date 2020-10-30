Чому Кошулинський знову програв на виборах мера Львова? У «Свободі» назвали причину



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Руслан Кошулинський вибрав неправильну тактику щоби вийти у другий тур, - вважає Маркінців

Мер Франківська переміг з розгромним результатом і пояснив, чому у його соратника у Львові так не вийшло

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прокоментував перемогу на місцевих виборах та поразку свого колеги від партії «Свобода» Руслана Кошулинського.

В інтерв’ю «Главкому» Марцінків пояснив, що стратегія Кошулинського на цих виборах була помилкова.

«Може, не треба було акцентувати на тому, що у Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому добре ідуть справи. Все-таки львів’яни мають свій великий гонор. Для них Івано-Франківськ і Тернопіль – це значно менші міста. Тому, можливо, Руслан Кошулинський вибрав неправильну тактику щоби вийти у другий тур. Певно, були якісь прорахунки. Потрібно, щоби львів’яни, експерти це оцінювали», – каже мер Франківська.

Нагадаємо, що у Львові до облради проходять дев'ять партій, лідирує «Європейська солідарність».

Також повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

Нагадаємо, у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні.