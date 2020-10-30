  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чому Кошулинський знову програв на виборах мера Львова? У «Свободі» назвали причину

    • Розсилка
    Руслан Кошулинський вибрав неправильну тактику щоби вийти у другий тур, - вважає Маркінців - Чому Кошулинський знову програв на виборах мера Львова? У «Свободі» назвали причину
    Руслан Кошулинський вибрав неправильну тактику щоби вийти у другий тур, - вважає Маркінців

    Мер Франківська переміг з розгромним результатом і пояснив, чому у його соратника у Львові так не вийшло

    Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прокоментував перемогу на місцевих виборах та поразку свого колеги від партії «Свобода» Руслана Кошулинського.

    В інтерв’ю «Главкому» Марцінків пояснив, що стратегія Кошулинського на цих виборах була помилкова.

    «Може, не треба було акцентувати на тому, що у Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому добре ідуть справи. Все-таки львів’яни мають свій великий гонор. Для них Івано-Франківськ і Тернопіль – це значно менші міста. Тому, можливо, Руслан Кошулинський вибрав неправильну тактику щоби вийти у другий тур. Певно, були якісь прорахунки. Потрібно, щоби львів’яни, експерти це оцінювали», – каже мер Франківська.

    Нагадаємо, що у Львові до облради проходять дев'ять партій, лідирує «Європейська солідарність».

    Також повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

    Нагадаємо, у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

    До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні.

    Читайте також статті «Главкома»:
    ЦВК Європейська солідарність вибори Свобода партії мер Івано-Франківськ Руслан Кошулинський Руслан Марцінків
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies