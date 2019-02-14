В Івано-Франківську обікрали квартиру прокурора



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Фото: typical.if.ua

Зловмисникам вдалося заволодіти коштами на загальну суму близько тисячі доларів та ювелірними виробами

Помешкання прокурора місцевої прокуратури обікрали в Івано-Франківську. Про це повідомили у місцевих правоохоронних органах, пише УНН.

Невідомі підібрали ключі до замків вхідних дверей та проникли до квартири поки господаря не було вдома.

Зловмисникам вдалося заволодіти коштами на загальну суму близько тисячі доларів та ювелірними виробами. Загальна сума збитків наразі встановлюється.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 КК України – крадіжка.

Напередодні схожа історія трапилась у Кропивницькому: невідомі обікрали квартиру прокурора місцевої прокуратури. Злодії підібрали ключ до перших вхідних дверей, а другі просто вибили і проникли в квартиру поки господарів не було вдома.

Зловмисники забрали кілька наручних годинників, ювелірні прикраси, ноутбук та мобільні телефони.