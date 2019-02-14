  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Івано-Франківську обікрали квартиру прокурора

    • Розсилка
    В Івано-Франківську обікрали квартиру прокурора
    Фото: typical.if.ua

    Зловмисникам вдалося заволодіти коштами на загальну суму близько тисячі доларів та ювелірними виробами

    Помешкання прокурора місцевої прокуратури обікрали в Івано-Франківську. Про це повідомили у місцевих правоохоронних органах, пише УНН.

    Невідомі підібрали ключі до замків вхідних дверей та проникли до квартири поки господаря не було вдома.

    Читайте також

    Зловмисникам вдалося заволодіти коштами на загальну суму близько тисячі доларів та ювелірними виробами. Загальна сума збитків наразі встановлюється.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 КК України – крадіжка.

    Напередодні схожа історія трапилась у Кропивницькому: невідомі обікрали квартиру прокурора місцевої прокуратури. Злодії підібрали ключ до перших вхідних дверей, а другі просто вибили і проникли в квартиру поки господарів не було вдома.

    Зловмисники забрали кілька наручних годинників, ювелірні прикраси, ноутбук та мобільні телефони. 

    Читайте також: Назар Холодницький: Квартира нардепа в центрі столиці – це перемога, а авто міністра – зрада?
    Читайте також
    прокурор пограбування Івано-Франківськ квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ