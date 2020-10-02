Приставив до голови пістолет і пограбував: поліція затримала нападника на таксиста



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Нападником виявився 25-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності Фото: Нацполіція

Нападник, погрожуючи зброєю, забрав у водія гроші, телефон та особисті речі

Столичні оперативники затримали чоловіка за розбійний напад на таксиста в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Напад стався у червні цього року. До правоохоронців звернувся таксист, який повідомив, що на нього скоїли розбійний напад на вулиці Маршала Тимошенка.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці з’ясували, що потерпілий – 55-річний громадянин іншої держави, який давно мешкає і працює в Україні.

«Водій розповів нам, що на проспекті Перемоги до нього в автомобіль сіли двоє чоловіків, які попросили відвезти їх в Оболонський район столиці. Однак, не доїхавши до пункту призначення, один з пасажирів дістав предмет, схожий на пістолет, та приставив його до голови таксиста, а після наказав віддати виручку та мобільний телефон. Потім нападник з товаришем вибіг з автівки та зник у невідомому напрямку», - повідомив правоохоронець.

Співробітники карного розшуку переглянули та вилучили записи з камер відеоспостереження. Після проведеного комплексу оперативно-розшукових дій правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його за місцем мешкання. Ним виявився 25-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За скоєне молодику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.