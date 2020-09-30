У Києві вбили працівницю посольства США: поліція шукає підозрюваного



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Непритомну жінку доставили до лікарні, де вона померла

Правоохоронці назвали прикмети підозрюваного чоловіка

У Києві перехожі виявили непритомну жінку з травмою голови поблизу залізничних колій на вул. Толбухіна. Її госпіталізували до лікарні, однак невдовзі постраждала померла. Згодом стало відомо, що це працівниця посольства США. Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини.

Про це повідомили у поліції Києва.

Під час огляду речей потерпілої виявили посвідчення співробітниці посольства США на її ім’я. Громадянства померлої не називають. Втім, ЗМІ повідомляють, що жінку звали Санвер Нікаело.

Наразі у лікарні та на місці події слідчі й представники інших профільних служб проводять першочергові слідчі дії: встановлюють свідків та очевидців, а також обставини, за яких жінка отримала тілесні ушкодження.

Попередньо правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Його розшукують.

У пресслужбі посольства США у Києві нам повідомили, що зараз перевіряють інформацію й усі деталі опублікують сьогодні або завтра у своїх соцмережах.