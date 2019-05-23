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    В ЄС починаються загальні вибори до Європарламенту

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    В ЄС починаються загальні вибори до Європарламенту

    Голосування 23 травня проведуть у Великобританії і Нідерландах

    У Великобританії і Нідерландах в четвер починаються вибори в Європейський парламент. 

    Крім того, в п'ятницю голосування проведуть для мешканців Ірландії та Чехії, а 25 травня - в Латвії, Мальті та в Словаччині.

    В інших країнах Євросоюзу вибори пройдуть в неділю.

    У цілому в європейських виборах 2019 року візьмуть громадяни 28 країн, у тому числі Великобританія, які ще не погодили процес свого виходу з ЄС. У країнах Євросоюзу налічується 426 млн виборців, що мають право взяти участь у цих виборах.

    Процедура передбачає вибори тільки пропорційного типу, що передбачає методику або облікового обрання партій, або систему єдиного переданого голосу (різновид преференційної системи голосування, коли голосування відбувається за конкретних кандидатів, а не за партії).

    Як пояснюють в Європарламенті (ЄП), це дає шанс бути обраними, зокрема, невеликим партіям і окремим кандидатам, що забезпечує досить широкий спектр політичних позицій серед депутатів.

    Згідно з рішенням Ради ЄС від 13 липня 2018 року, визначено обов'язковий мінімальний поріг для проходження до Європарламенту від 2% до 5% у виборчих округах, на які припадає понад 35 депутатських мандатів (включаючи держави-члени, що представляють собою єдиний округ).

    На сьогодні систему «порога» в 5% ввели Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Франція (для частини округів), Хорватія, Чехія. Поріг в 4% встановили Австрія, Італія і Швеція. Греція - 3%. Кіпр - 1,8%.

    Інші держави-члени ЄС поки не визначили свій поріг. Тому «прохідність» (розподіл парламентських місць на національному рівні відповідно до квоти) розраховується ними, виходячи з відсотків отриманих на виборах голосів.

    В ході європейських виборів більшість країн ЄС виступають єдиним виборчим округом. На кілька виборчих округів ділять свої території п'ять держав-членів союзу - Бельгія, Великобританія, Ірландія, Італія, Франція.

    Вибори в ЄП проходять кожні 5 років.

    Починаючи з 1993 року громадяни Євросоюзу мають право виставляти свою кандидатуру для участі у виборах в будь-якій державі-члені ЄС. 

    Голосувати на виборах до Європарламенту можуть усі громадяни Євросоюзу незалежно від країни проживання. У деяких країнах, таких як Франція і Великобританія, навіть не потрібна попередня реєстрація виборців.

    Нагадаємо, глава правлячої партії Польщі «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що велика частина лобістських груп у Євросоюзі прямо чи опосередковано пов‘язана з Росією.

    Спецслужби ЄС вже зафіксували спроби Росії впливати на вибори до Європарламенту.

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