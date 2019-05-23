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    Качинський розповів про потужне російське лоббі в ЄС

    • Розсилка
    Качинський розповів про потужне російське лоббі в ЄС

    Спецслужби ЄС вже зафіксували спроби Росії впливати на вибори до Європарламенту

    Велика частина лобістських груп у Євросоюзі прямо чи опосередковано пов‘язана з Росією, вважає глава правлячої партії Польщі «Право і справедливість» Ярослав Качинський.

    Про це він заявив в інтерв‘ю Gazeta Рolska.

    Качинський вважає, що російське лоббі в ЄС «дуже, дуже сильне».

    «Із 30 тисяч різних лобістських груп, що діють сьогодні в штаб-квартирі ЄС, величезна частина має пряме російське походження або пов'язана з росіянами», – сказав він.

    Польський політик також навів приклади «політичних формувань, які діють в окремих країнах та «явно пов‘язані з Москвою і отримують її підтримку». Зокрема такою політичною силою Качинський назвав французьке «Національне зібрання», яке очолює Марін Ле Пен.

    «Найважливіше питання: наскільки Кремль коригуватиме політику таких формувань, якщо вони стануть важливою силою в ЄС? Наскільки сильні ці зв'язки і залежності?», – додав він.

    Нагадаємо, з 23 до 26 травня в країнах Євросоюзу відбудуться вибори в Європарламент.

    Спецслужби ЄС вже зафіксували спроби Росії впливати на вибори до Європарламенту.

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