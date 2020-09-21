У Китаї чоловік напав на перехожих біля дитсадочка



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Всі постраждалі були доставлені в медичні установи

Нападник був затриманий поліцією

Озброєний ножем чоловік напав на перехожих біля дитячого садка в місті Гуанчжоу (провінція Гуандун, Південний Китай). Як повідомило Центральне телебачення Китаю, сім чоловік постраждали, в тому числі п'ятеро дітей, передає УНН.

За даними телеканалу, інцидент стався в понеділок о 07:35 за місцевим часом (2:35 Київ) в районі Панью міста Гуанчжоу. Серед постраждалих чотири учнів початкової школи, один - дитячого садка, один дорослий і сам зловмисник. Відзначається, що двоє дітей отримали важкі травми, троє – легкі поранення.

Ведеться розслідування, причини та подробиці інциденту встановлюються.

Нагадаємо, що у центрі Києва посеред дня побили адвоката і вкрали портфель із $350 тис.