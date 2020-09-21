  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Китаї чоловік напав на перехожих біля дитсадочка

    • Розсилка
    <p>Всі постраждалі були доставлені в медичні установи</p> - У Китаї чоловік напав на перехожих біля дитсадочка

    Всі постраждалі були доставлені в медичні установи

    Нападник був затриманий поліцією

    Озброєний ножем чоловік напав на перехожих біля дитячого садка в місті Гуанчжоу (провінція Гуандун, Південний Китай). Як повідомило Центральне телебачення Китаю, сім чоловік постраждали, в тому числі п'ятеро дітей, передає УНН.

    За даними телеканалу, інцидент стався в понеділок о 07:35 за місцевим часом (2:35 Київ) в районі Панью міста Гуанчжоу. Серед постраждалих чотири учнів початкової школи, один - дитячого садка, один дорослий і сам зловмисник. Відзначається, що двоє дітей отримали важкі травми, троє – легкі поранення.

    Ведеться розслідування, причини та подробиці інциденту встановлюються.

    Нагадаємо, що у центрі Києва посеред дня побили адвоката і вкрали портфель із $350 тис.

    телебачення Київ Китай розслідування чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies