«Слуга народу» Герус напав на журналістку в Туреччині



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Нардепа Андрія Геруса помітили на шикарному курорті

Депутат відмовився відповідати на питання, звідки у нього гроші на VIP-відпочинок

Нардеп від «Слуги народу» і глава парламентського комітету з енергетики Андрій Герус напав на журналістку Дарину Сметанко.

Як передає «Україна 24», конфлікт стався на курорті в Туреччині. Його помітили в готелі, який пропонує віп-вілли з власним басейном, терасою, сауною, гардеробною кімнатою і окремою кімнатою для персоналу. За шість ночей такого відпочинку потрібно заплатити близько 10 тисяч євро.

Журналістка поцікавилася, скільки йому обійшовся такий відпочинок і запитала, чи не соромно нардепу.

Герус відповів, що «все можна побачити на сайті турагенції», а пізніше відібрав у журналістки посвідчення, що є перешкоджанням журналістській діяльності – стаття 171 Кримінального кодексу України.

Як передає джерело, нардеп викликав поліцію, щоб не відповідати на запитання журналістів, а вони в свою чергу спробували зв'язатися з консулом України в Туреччині. В результаті Герус після довгих умовлянь повернув журналістці відібране посвідчення, але заборонив його знімати.

В свою чергу Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook повідомив, що журналістка пішла на багаторазове порушення закону, який у Туреччині забороняє проводити журналістські зйомки на територіі приватних готелей.

«Оскільки один раз отримавши відповіді на свої питання, Дар’я не заспокоїлася, то поліція та директор готелю долучилися до пояснення дівчині, що закони потрібно виконувати. Зі слів директора готелю та поліції, які ознайомилися із відео та фото-архівами папараці, якби я написав письмову скаргу, то Дар’я сьогоднішню ніч провела б у поліції, а завтра була б депортована. Тому Дар’я відбулася легким стресом та обіцянкою не порушувати закони та не проводити зйомки на територіі приватних готелів. До речі, у ході спілкування із менеджерами готелю, виявилося, що Дар’я із своїм напарником-оператором живуть у номері у 3 рази дорожчому за наш», – зазначив Герус.

Нагадаємо, в травні 2020 року народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що за його даними «Укрзалізниця» переплатила понад 300 млн грн за електроенергію через корупційну схему. До організації цієї схеми, за його інформацією могли мати відношення голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії «НЕК» Олександр Притика.

Ця схема, за словами Гончаренка, полягала в тому, що КП «Київтеплоенерго» продавало електроенергію по 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній (в ланцюжку посередників була і ТОВ «НЕК» Олександра Притики), поставляли струм «Укрзалізниці» за ціною 1,69 грн кВт-год.

Депутат зазначив, що схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року, і за цей час розкрадання могли скласти 321 млн. грн.

Раніше повідомлялося, що за даними Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.