В КНР планують щороку здавати в експлуатацію по вісім ядерних реакторів



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Генерація електроенергії в 2020 році за допомогою АЕС в КНР складе 58 гігават

Доля атомної енергетики в електрогенерації КНР в 2030 році складатиме 10%

Головний менеджер компанії China Nuclear Power Engineering Co Ltd Лю Вей заявив про те, що КНР має намір щороку здавати в експлуатацію по 8 ядерних реакторів потужністю в 1 млн кіловатт.

Такий крок дозволить зменшити навантаження на довкілля на фоні виведення із експлуатації вугільних ТЕС при зростанні попиту на електроенергію, пише видання Asia Times.

На 2030 рік щорічне споживання електроенергії в КНР складе 10,5 трлн. кіловат, із яких 45% генерації має приходитися на відновлювані і екологічно чисті джерела. В енергобалансі КНР через 10 років на ядерну енергетику має приходитися 10% генерації, що є світовою нормою.

Генерація електроенергії в 2020 році за допомогою АЕС в КНР складе 58 гігават. На сьогодні в країні вже функціонує 46 реакторів, а іще 20 перебувають на різних стадіях побудови. Найбільше реакторів сконцентровано в провінції Гуанчжоу – 16.

В середньому створення одного реактора займає 60 місяців. Окремі експерти занепокоєні можливістю використання недостатньо перевірених технологій нових реакторів.