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    В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)

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    У Колумбії через зсув загинули щонайменше 14 людей, 35 отримали поранення - В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)
    У Колумбії через зсув загинули щонайменше 14 людей, 35 отримали поранення
    фото: АР

    Загинули щонайменше 14 людей і ще 35 отримали поранення

    На заході Колумбії через сильні зливи стався селевий зсув. Внаслідок стихії загинули 14 людей, ще 35 дістали поранення. Про це повідомляє The Associated Press.

    Мер міста Перейра Карлос Майя підтвердив кількість загиблих і попередив, що загроза зсуву зберігається, тому закликав людей покинути місто.

    Чиновники повідомили про зникнення людини після смертельного зсуву.

    Президент Колумбії Іван Дуке висловив співчуття родинам загиблих.

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    В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)
    В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)
    В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)
    В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)
    В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)
    В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)
    В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)
    В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)
    В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)
    В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)
    В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)
    В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)

    Нагадаємо, раніше в Альпах лижник на смерть збив п'ятирічну дівчинку.

    Теги: смерть президент місто
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    В Колумбії внаслідок зсуву загинуло 14 людей (фото)