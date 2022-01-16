В Альпах лижник на смерть збив п'ятирічну дівчинку

Гірськолижний курорт Флен у Франції почав приймати гостей з кінця 60-х років минулого століття

Загибла дівчинка була із Великобританії

На гірськолижному курорті «Флен» у французьких Альпах лижник на смерть збив п'ятирічну дівчинку з Британії. Про це повідомляє Sky News.

За інформацією видання, дівчинка вчилася кататися на лижах разом з іншими дітьми. 40-річний чоловік наїхав на неї на великій швидкості після того, як йому не вдалося змінити напрямок руху.

Після отриманих травм постраждалу на вертольоті доставили в лікарню, проте вона померла в дорозі. Лижника заарештувала поліція, йому пред'явили звинувачення у ненавмисному вбивстві.

До слова, в Яремчанську центральну міську лікарню, що на Івано-Франківщині, з травмами госпіталізували жінку та дитину. З їхніх слів, коли вони піднімалися на Говерлу, зійшла лавина.

Тим часом, імовірність лавин у горах зберігається, попереджають рятувальники. 17 січня на високогір’ї Івано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Раніше у Карпатах під час сходження на Говерлу 57-річна жінка загинула. Її син та його наречена травмовані. Їх шукали, а потім спускали з гори рятувальники.

Також повідомлялося, що правоохоронці зайнялися трагічною загибеллю туристки з Одеської області під час сходження на Говерлу. Справу кваліфікували як нещасний випадок.

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