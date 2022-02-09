Сварка через м'ясо: на Тернопільщині чоловік вбив батька і поранив брата

Внаслідок бійки молодший син ножем зарізав тата і ножицями проштрикнув обличчя старшому братові.

В селі Верещаки Кременецького району сімейна сварка звершилася вбивством одного чоловіка і важкими травмами для іншого. Конфлікт трапився через нерозділене м'ясо між синами і батьком. Про це повідомили в пресслужбі поліції.

Правоохоронці з'ясували, що родина, де сталося вбивство, неблагополучна. Чоловіки часто випивали та не мали постійної роботи.

В день вбивства старший чоловік разом з одним із синів пішов допомагати сусідові колоти свиню. А молодший відправився до іншого сусіда на господарку. Коли чоловіки увечері прийшли додому, то з'ясувалося, що одним за роботу заплатили шматком м'яса, а молодшому братові сусід дав пляшку спиртного.

«Конфлікт між родичами виник під час спільного застілля вночі близько 24:00. Батько та старший брат відмовилися ділитися м'ясом із молодшим членом сім'ї. Це розізлило чоловіка, він схопив ніж та вдарив ним батька у груди. За тата заступився старший син. Проте не зміг нічого зробити – нападник ножицями вдарив його в обличчя, а саме в ділянку ока. А потім втік з хати», – йдеться у повідомленні.

В пресслужбі правоохоронних органів додали, що молодший син побіг до сусіда і розповів, що він важко побив і поранив ножем рідних. Односельчанин вирішив сам перевірити чи це правда, зайшовши на подвір'я і побачив тіло старшого чоловіка, а поруч його сина, який стікав кров'ю. Мешканець Верещак викликав швидку та поліцію. Проте медики лише констатували смерть 61-річного чоловіка. Іншого пораненого госпіталізували до реанімаційного відділення.

«За кілька годин розшукали слідчі спільно з дільничним і самого підозрюваного. Молодший брат сімейства в усьому зізнався. А також розповів причину через яку розпочався конфлікт», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Чоловіка затримали та оголосили підозру згідно із ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Завтра, 9 лютого, в суді будуть вирішувати питання про обрання запобіжного заходу.

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Нагадаємо, одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини в більярдному клубі на вулиці Посмітного. Внаслідок події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один із них загинув, інший доставлений до лікарні.