Помер відомий український режисер
Геннадій Тарасуль помер на 88-му році життя
В Одесі помер відомий український кінематографіст Геннадій Тарасуль. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook його син Алік Тарасуль.
Зазначається, що Тарасуль помер 8 лютого на 88-му році життя.
В Одеському відділенні Національної спілки кінематографістів України висловили співчуття у зв'язку з кончиною Тарасуля.
«Для кінематографістів він став людиною-легендою ще задовго до появи однойменної вищої іменної нагороди - «Легенда Одеської кіностудії», – сказано в повідомленні.
Сценарист, режисер, актор, літератор Геннадій Тарасуль народився 20 січня 1935 року. Закінчив Одеський політехнічний інститут.
Дебютом Тарасуля в якості другого режисера стала робота з Кірою Муратовою над фільмом «Короткі зустрічі». Також був другим режисером у фільмах: «Випадок зі слідчої практики», «Довгі дроти», «Фантазії Веснухіна», «Тепло рідного дому», «Дій за обставинами!..» і т. д.
Написав сценарії до ряду кінокартин, серед яких «Відповідна міра», «Довга пам'ять», «Мить любові».
Зіграв ряд епізодів в картинах Муратової: «Настроювач», «Мелодія для Катеринки».
Автор роману «Ризик», повістей «Стоянка не передбачена», «Крізь осінні Хмари», «Мить життя», п'єси «Аварія».