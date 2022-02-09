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    Помер відомий український режисер

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    Пішов з життя одеський режисер Геннадій Тарасуль - Помер відомий український режисер
    Пішов з життя одеський режисер Геннадій Тарасуль
    фото з відкритих джерел

    Геннадій Тарасуль помер на 88-му році життя

    В Одесі помер відомий український кінематографіст Геннадій Тарасуль. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook його син Алік Тарасуль.

    Зазначається, що Тарасуль помер 8 лютого на 88-му році життя.

    В Одеському відділенні Національної спілки кінематографістів України висловили співчуття у зв'язку з кончиною Тарасуля.

    «Для кінематографістів він став людиною-легендою ще задовго до появи однойменної вищої іменної нагороди - «Легенда Одеської кіностудії», – сказано в повідомленні.

    Сценарист, режисер, актор, літератор Геннадій Тарасуль народився 20 січня 1935 року. Закінчив Одеський політехнічний інститут.

    Дебютом Тарасуля в якості другого режисера стала робота з Кірою Муратовою над фільмом «Короткі зустрічі». Також був другим режисером у фільмах: «Випадок зі слідчої практики», «Довгі дроти», «Фантазії Веснухіна», «Тепло рідного дому», «Дій за обставинами!..» і т. д.

    Написав сценарії до ряду кінокартин, серед яких «Відповідна міра», «Довга пам'ять», «Мить любові».

    Зіграв ряд епізодів в картинах Муратової: «Настроювач», «Мелодія для Катеринки».

    Автор роману «Ризик», повістей «Стоянка не передбачена», «Крізь осінні Хмари», «Мить життя», п'єси «Аварія».

    Теги: аварія Facebook актор
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    Помер відомий український режисер