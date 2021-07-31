В Криму встановлено антирекорд смертності від коронавірусу

В окупованому Криму більш агресивний штам коронавірусу «Дельта» витіснив всі інші варіації інфекції

Захворюваність дітей на півострові за півроку виросла в 11 разів

Окупаційна влада Криму визнала відсутність прогресу у стримуванні розповсюдження коронавірусу на півострові. Як повідомляє «Флот-2017» з посиланням на джерела російської адміністрації півострова, протягом року захворюваність на Covid-19 серед дітей виросла в 11 разів, також зберігається високий рівень добової смертності хворих: протягом трьох діб фіксувалося більше 10 летальних випадків.

У так званому «міністерстві охорони здоров'я» повідомили, що за перше півріччя 2021 року зареєстроване 944 підтверджених випадків зараження коронавірусом дітей, в той час як в 2020 році їх було 80.

«За перше півріччя 2021 року в «республіці Крим» зареєстровано 944 підтверджених випадки захворюваності Covid-19 серед дітей: 127 в віці від 0 до 1 року, 646 – від 2 до 14 років, 171 – з 15 до 17 років, – повідомили в так званому «мінохоронздоров'я». – За аналогічний період 2020 року виявлено 80 випадків захворювання серед дітей».

Показники за перше півріччя 2021 року становлять понад 2/3 від загального числа перехворілих Covid-19 дітей за весь 2020 рік (1417 випадків).

Окупанти стверджують, що за весь період пандемії важких і летальних випадків серед неповнолітніх не спостерігалося.

Нагадаємо, що більш агресивний штам коронавірусу «Дельта» останнім часом витіснив всі інші варіації інфекції з території півострова.

У так званому «мінохоронздоров'я» Криму надали оперативну зведення по ситуації захворюваністю на 30 липня. Так, протягом доби захворіли 379 осіб, видужали 230 осіб, померли 14 пацієнтів – новий річний добовий максимум. Зростання смертності спостерігається з 27 липня, коли зафіксували дев'ять смертельних випадків. 28 липня зареєстрували вже 10 смертей, а 29-го – 12 летальних випадків. Максимальних значень число померлих на добу досягало взимку минулого року і становило 15 осіб.

На лікуванні перебувають 7 460 осіб: на амбулаторному – 4 239 чоловік, на стаціонарному - 3 221 осіб.

Як повідомлялося раніше, абсолютний рекорд добової захворюваності на Covid-19 на окупованому півострові було зафіксовано 19 липня. Цього дня у Криму було виявлено 409 нових випадків захворювання.