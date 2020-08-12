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    Здоров'я

    У Харківській опері спалах коронавірусу

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    У Харківській опері спалах коронавірусу

    Всі хворі зараз перебувають вдома

    У Харківському національному академічному театрі опери та балету стався спалах Covid-19.

    У шести артистів виявили коронавірус, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Захворіли 6 осіб з хору. Після виявлених випадків весь підрозділ і контактні особи (75 чоловік в цілому) пішли на самоізоляцію», — сказала речниця театру Катерина Лухтанова.

    Всі хворі зараз перебувають вдома.

    «Стан хворих задовільний, без ускладнень, що вимагають госпіталізації. Тому вони вдома», — сказала Лухтанова.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      81957
    • Одужали
      44359
    • Хворіють
      35676
    • Померли
      1922

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 11 серпня зафіксовано 1158 нових випадків коронавірусу, це на 150 випадків більше, ніж учора (1 008). Загалом одужали 44 359, за добу 387 людей (вчора 287), летальних випадків –  1951, за добу - 29 (вчора 25). Всього зафіксовано 83 115 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

    чоловік коронавірус
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