В окупованому Криму зафіксували максимальну кількість Covid-19 від початку пандемії



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За весь період пандемії в Криму виявлено 1517 випадків коронавірусу. 17 пацієнтів померли, 1054 виписані з одужанням

За минулу добу на півострові зафіксовано 48 випадків заражень коронавірусом

В окупованому Криму станом на 10 серпня вперше від початку пандемії зафіксували понад 40 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив, так званий, «глава Криму» Сергій Аксьонов у соцмережі 10 серпня.

Зазначається, що за неділю, 9 серпня, в регіоні виявили 48 випадків Covid-19.

«17 з них (випадків інфікування - ред.) виявлені під час звернення за медичною допомогою, 28 - серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, троє - при скринінгу здорових осіб», - написав Аксьонов.

Окупаційна влада Криму оголосила терміновий набір лікарів і медсестер для роботи із зараженими коронавірусом у Сімферополі. Як повідомляється на сайті «республіканського уряду», потрібні медики «будь-якого фаху».

За весь період пандемії в Криму виявлено 1517 випадків коронавірусу. 17 пацієнтів померли, 1054 виписані з одужанням.

Раніше максимальний для Криму показник добового приросту був зареєстрований 5 серпня - 39 інфікованих.

Також повідомлялося, що в окупованому Криму стався спалах коронавірусу серед «чиновників» Ялти.

До відома, в Україні станом на ранок 10 серпня зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу, це на 191 випадок менше, ніж учора (1 199). Загалом одужали 43 972, за добу 287 людей (вчора 317), летальних випадків – 1922 - за добу 25 людей, (вчора 18). Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Коронавірус в Україні

Всього 81957

Одужали 44359

Хворіють 35676

Померли 1922

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Також на Буковині другий день поспіль фіксують більше сотні хворих на Covid-19.

Як повідомлялося, станом на 10 серпня кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 мільйонів. Кількість жертв перевищила 733 тисячі. Вилікувалися 12 897 813 людей.

Країнами з найбільшим числом інфікованих залишаються США (5 044 435), Бразилія (3 035 422) та Індія (2 153 010). Також до першої п'ятірки входять Росія (885 718) і ПАР (559 859).