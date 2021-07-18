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    Новий коронавірусний антирекорд зафіксовано в окупованому Криму

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    Домінуючим на окупованій Росією території залишається індійський штам вірусу &laquo;дельта&raquo; - Новий коронавірусний антирекорд зафіксовано в окупованому Криму

    Домінуючим на окупованій Росією території залишається індійський штам вірусу «дельта»

    Ілюстативне фото

    Попередній максимум захворюваності спостерігався лише у пʼятницю

    У анексованому Криму зареєстровано рекордну кількість захворілих на Covid-19. Попередній анирекорд було встановлено лише день тому.

    Як повідомляє Telegram-канал «Кримінформ» з посиланням на офіційні дані окупаційної адміністрації півострова, у суботу в Криму було виявлено 409 нових випадків захворювання, що є абсолютним рекордом з початку пандемії.

    За день до цього, у п'ятницю, було виявлено 401 випадок коронавірусу, що теж було максимум на той момент.

    Попередній антирекорд – 368 підтверджених випадків коронавірусної хвороби – було зафіксовано 11 липня.

    Окупанти підрахували, що за весь час епідемії в Криму захворіли на Covid-19 понад 54 тисяч осіб.

    Домінуючим на окупованій Росією території залишається індійський штам вірусу «дельта».

    Нагадаємо, 9 липня віцепрем'єра України Резніков розповів, що після того, як Україна поверне Крим, звідти будуть депортовані 500 тисяч російських окупантів.

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    Теги: Крим окупанти Україна хвороби коронавірус
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    Новий коронавірусний антирекорд зафіксовано в окупованому Криму