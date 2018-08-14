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    У Лондоні біля парламенту автомобіль протаранив загородження і збив пішоходів

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    У Лондоні біля парламенту автомобіль протаранив загородження і збив пішоходів
    Фото: Reuters

    У поліції поки не знають, чи пов'язувати цей інцидент з тероризмом

    У Лондоні автомобіль в'їхав у бар'єри безпеки за межами будівлі парламенту, в результаті травмовані декілька пішоходів.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням за дані поліції.

    Правоохоронці заявили, що водія затримали одразу на місці інциденту.

    В поліції поки не знають, чи був цей інцидент пов'язаний з тероризмом.  Тим часом станцію метро «Вестмінстер» біля парламенту тимчасово закрили.

    Наразі точну кількість постраждалих в результаті аварії не повідомляють.

    Нагадаємо, раніше у передмісті ірландського Дубліна автомобіль в'їхав у групу людей на території церкви Непорочного зачаття. У результаті інциденту постраждали семеро людей.

    Джерело: Еспресо ТВ

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