У Лондоні біля парламенту автомобіль протаранив загородження і збив пішоходів



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Фото: Reuters

У поліції поки не знають, чи пов'язувати цей інцидент з тероризмом

У Лондоні автомобіль в'їхав у бар'єри безпеки за межами будівлі парламенту, в результаті травмовані декілька пішоходів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням за дані поліції.

Правоохоронці заявили, що водія затримали одразу на місці інциденту.

В поліції поки не знають, чи був цей інцидент пов'язаний з тероризмом. Тим часом станцію метро «Вестмінстер» біля парламенту тимчасово закрили.

Наразі точну кількість постраждалих в результаті аварії не повідомляють.

Нагадаємо, раніше у передмісті ірландського Дубліна автомобіль в'їхав у групу людей на території церкви Непорочного зачаття. У результаті інциденту постраждали семеро людей.

Джерело: Еспресо ТВ