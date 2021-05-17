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    У мережі зацькували менеджерку «Укрпошти» за інтимні питання

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    Ініціатором цькування став<i> </i>народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко - У мережі зацькували менеджерку «Укрпошти» за інтимні питання
    Ініціатором цькування став народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко
    Фото Поліна Левицька/Facebook

    Дівчина веде сторінку Poli Levi, де обговорює різні «незручні питання», а також пише статті про секс

    Працівницю «Укрпошти» Поліну Левицьку зацькували в мережі за відвертий пост у соціальній мережі. Дівчина веде сторінку Poli Levi, де обговорює різні «незручні питання», а також пише книги та статті на різні теми про секс. Однак з подачі нардепа, її пост став дуже популярним, а на автора сторінки накинулися хейтери.

    «Як непомітно поїсти під час сексу?», – саме таке питання поставила Поліна Левицька на своїй сторінці в Facebook і в напівжартівливій формі пояснила, що це стало причиною обговорення з подругами. Під постом відразу з'явилося безліч коментарів з жартами та порадами. Але тема обговорення сподобалася далеко не всім і на дівчину накинулися з претензіями за те, що вона менеджер великої компанії й обговорює такі непристойні теми в соціальних мережах.

    Зокрема народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко зробив перепост на свою сторінку і написав: «Одна з топменеджерів Державної компанії «Укрпошта» обіймається актуальною для неї проблемою. Ви не могли б дати пораду цій «леді»?

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    У відповідь народному депутату в коментарях спробували пояснити, що це особиста сторінка і сама тема – розважального характеру, не варто звертати на неї уваги.

    Здивувала вся ситуація і саму Поліну Левицьку. Вона відбивалася в коментарях під своїм постом, а потім написала, що знаходиться в променях слави «нафталінів».

    «Друзі! Я в променях слави нафталінів. А якщо серйозно, це так дико, що є ще люди в нашій країні, яких лякає слово секс. Вибачте їм це. Там рівень совка, де сексу немає і ніколи не було! Всі народжувалися з капусти!» – написала дівчина.

    Варто відзначити, що в самій компанії на скандал в соціальних мережах не відреагували. Чи була розмова у Поліни Левицької з главою компанії Ігорем Смілянським – також невідомо.

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    Теги: депутат скандал Укрпошта
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    У мережі зацькували менеджерку «Укрпошти» за інтимні питання