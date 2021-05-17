«Укрпошта» купує банк

Гендиректор компанії сподівається за пів року завершити операцію з купівлі невеличкого банку

Компанія «Укрпошта» починає процес придбання банку. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Ми оголошуємо тендер на оцінювача, який зможе нам допомогти в цій серйозній справі. Ну щоб потім не сказали, що заплатили дорого за щось не те», – написав він і додав посилання на оголошення про тендер.

За послуги з аналізу фінансово-господарської діяльності, податкових та юридичних питань керівництво компанії готове заплатити 3,5 млн грн.

Смілянський додав, що на всі питання зараз відповісти не зможе. «Скажу лише, що банк буде невеликим, без відділень або з малою їх кількістю (у нас своїх 11000) і звичайно без портфеля проблемних активів. Зараз є 2-3 таких об’єкти, з якими ми почнемо переговори. Маю велику надію закрити операцію протягом наступних 5-6 місяців», – повідомив він.

Смілянський додав, до макет карток вже готовий.

Нещодавно у компанії виникали певні складнощі із доставкою пенсій. Зокрема, міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що топ-менджемент «Укрпошти» поставив ультиматум уряду. Він вимагає підвищити тариф доставки пенсій з 60 до 100 грн.

Водночас гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський висловив вже обурення заявами міністра соцполітики. Він спростував заяву Лазебної про те, що тарифи на доставку пенсій зростуть на 67%. За його даними, тарифи планується підняти тільки на 11%.

Зрештою, «Укрпошта» домовилася з урядом про доставку пенсій. «Укрпошта» продовжить доставляти пенсії по всій території нашої країни до кінця 2021 року. Тариф в середньому збільшиться на 11%, і це дасть можливість 3,5 мільйонам пенсіонерів і більш ніж 65000 співробітникам нашої компанії сьогодні спати трохи спокійніше», – написав Смілянський.