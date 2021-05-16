Депутат від «Слуги народу» публічно підтримав підозрюваного у державній зраді Медведчука

Шевченко став на бік Медведчука та фактично опонує своїй же політичній силі

Євгеній Шевченко заявив, що Медведчук – вагомий політик та заслуговує на повагу

Підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука активно підтримує не тільки його кум Володимир Путін та однопартійці, а й депутат зі «Слуги народу» Євгеній Шевченко. Той самий, що нещодавно зустрічався із диктатором Лукашенком. Про це ідеться у влозі активіста Сергія Стерненка.

– Ви маєте розуміти, що боретеся не з Медведчуком, а боретеся з трьома мільйонами громадян України, які проголосували за політичну силу, очолювану Медведчуком, – сказав Шевченко у ефірі проросійського телеканалу «Наш».

При цьому у студії був інший депутат від «Слуги народу» – Юрій Камельчук, однак він не зробив зауваження колезі.

– Ми постійно воюємо із відьмами, шукаємо чорну кішку у темній кімнаті, а там її нема. Через ці усі наші проблеми і розкол у суспільстві, – заявив Шевченко.

Нардеп також зазначив, що Медведчук – вагомий політик та заслуговує на повагу.

– Таким чином, Шевченко став на бік Медведчука та і по факту опонує своїй же політичній силі, політичній силі президента Зеленського, – зауважує Стерненко.

Проте вигнати із фракції Шевченка не можуть. Так, нещодавно, нардеп зустрічався із невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Під час засідання фракції поведінку Шевченка розглянули, але за його виключення не проголосували.

Раніше нардеп від «Слуги народу» Євгеній Шевченко, відомий своїми проросійськими поглядами, привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка, з перемогою на виборах. Відповідний пост він розмістив у своєму Фейсбук напередодні. Окрім того одіозний нардеп назвав Євромайдан переворотом, за який «ще будуть відповідати».

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Також на Медведчука наділи електронний браслет після того, як суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов’язано з його бізнесом в окупованому Криму.